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رعد من بعبدا : قانون الستين لم يعد يليق باللبنانيين

publishing date: 22/02/2017 04:36:13
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رعد من بعبدا : قانون الستين لم يعد يليق باللبنانيين
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التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال في عون في القصر الجمهوري في بعبدا، وفدا من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد.

 

واعتبر رعد بعد اللقاء ان قانون الستين لم يعد يليق باللبنانيين ولا بلبنان ، وشدد على ضرورة ان تتمثل كل الشرائح اللبنانية لتكون معارضتها من داخل المجلس.

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