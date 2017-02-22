رعد من بعبدا : قانون الستين لم يعد يليق باللبنانيين

كيف تخلّصت من الحازوقة بعد 8 سنوات؟
لا يستطيع الناس مقاومة كيك الشوكولاتة لأنه يحتوي على السكر وعلى الدهون معًا
شو مشكلة لوبان مع دار الفتوى؟
كاميرا وجهاز ارسال يتم تغذيتهما بالطاقة الشمسية
يجمتع المغنيان في هذا الألبوم للمرّة الأولى منذ عام 2010
التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال في عون في القصر الجمهوري في بعبدا، وفدا من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد.
واعتبر رعد بعد اللقاء ان قانون الستين لم يعد يليق باللبنانيين ولا بلبنان ، وشدد على ضرورة ان تتمثل كل الشرائح اللبنانية لتكون معارضتها من داخل المجلس.