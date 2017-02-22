بالصور - وفد من هومنتمن عند اللواء اسماعيل القرقاوي .. فماذا حصل ؟

زار وفد من اللجنة الادارية لنادي هومنتمن على رأسهم قائد منتخب لبنان فادي الخطيب والمدرب جو مجاعص اللواء اسماعيل القرقاوي حيث جرى الحديث عن ما حصل في مباراة الهومنتمن وجمعية سلا المغربي في بطولة دبي الدولية لكرة السلة .

وقال فادي الخطيب "قال فادي الخطيب للواء اسماعيل القرقاوي ان ما حدث لا يعبر عن جماهير هومنتمن مؤكدا حبه للبطولة منذ سنوات طويلة" .

وتابع الخطيب "اعتذر عما بدر من الجماهير اللبنانية ..من اساءة للبطولة" .

من جهته "عبر اللواء اسماعيل القرقاوي عن ترحيبه بمبادرة هومنتمن مؤكدا ان الرياضة يجب ان تجمعنا وانه سعيد بفرق لبنان في دبي"، وأكد اللواء "على سعة صدره وان جماهير لبنان هي فاكهة البطولة متمنيا التوفيق للبنانيين دائما" .