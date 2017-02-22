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تركيا ترى تغيرا طفيفا في الموقف الأميركي من عملية الرقة

publishing date: 22/02/2017 04:47:11
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تركيا ترى تغيرا طفيفا في الموقف الأميركي من عملية الرقة
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أعلن وزير الدفاع التركي فكري إشيق الأربعاء ان هناك تغيرا طفيفا في موقف الولايات المتحدة من عملية بشأن مدينة الرقة السورية ودور فصيل كردي سوري مسلح وذلك نتيجة لإصرار تركيا على الأمر.

 
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 وفي مقابلة مع تلفزيون (إن.تي.في) قال إشيق إن تركيا تحدثت مجددا مع المسؤولين الأميركيين بشأن انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج السورية. وقال إن تركيا مستمرة في إصرارها على ذلك.

 
 

هذا،  وقدر  فكري اشيق عدد المسلحين الارهابيين الذين لا يزالون في مدينة الباب "باقل من مئة" واكد ان القوات التركية سيطرت على "اكثر من نصف" المدينة السورية.

 

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا منذ ثلاثة عقود ضد الدولة التركية وتعتبره أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا
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