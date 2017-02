بالفيديو: أنجيلينا جولي تطبخ الحشرات وتتناولها مع أطفالها

في سياق الترويج لفيلمها الجديد " First They Killed My Father " أثناء تواجدها في كامبوديا، أطلت الممثلة أنجيلينا جولي في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.



وخلال المقابلة، قامت جولي بطهي أطباق من الحشرات وعادت وتناولتها برفقة أطفالها وطاقم العمل الذي شارك في الفيلم.

وكانت جولي تعلّم ابنتها شيلوه وتوأمها فيفيان ونوكس الطريقة التي يتخلصون من خلالها من بعض أجزاء العقارب قبل المباشرة بطهيها.



وقالت جولي إن عادة تناول الحشرات تعود للشعوب التي خاضت تجارب الحرب وذلك من أجل البقاء على قيد الحياة وعدم الموت جوعاً.



وأضافت جولي أنّها لم تعلم سابقاً بطهي الحشرات لكنها جربته عندما زارت كامبوديا للمرة الاولى وأعجبت بالطعم اللذيذ للحشرات.