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22 شباط 2017
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الرئيس الفلسطيني غدا في بيروت

publishing date: 22/02/2017 10:41:16
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الرئيس الفلسطيني غدا في بيروت
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    اعلن المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري في بيان، انه "تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يبدأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس غدا الخميس زيارة رسمية إلى لبنان تستمر حتى السبت المقبل، ويرافقه وفد رفيع المستوى والسفير الفلسطيني لدى لبنان اشرف دبور.

 
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ومن المقرر ان يصل الرئيس عباس الى مطار رفيق الحريري الدولي بعد ظهر غد، على ان ينتقل مباشرة الى قصر بعبدا.

 

وفي المساء يقيم الرئيس عون مأدبة عشاء رسمية على شرف الرئيس الضيف في القصر الجمهوري.

 

ومن المقرر ان يزور الرئيس الفلسطيني يوم الجمعة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يقيم له مأدبة غداء تكريمية، ويزور مساء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السرايا حيث يقيم له مأدبة عشاء على شرفه.

ويغادر عباس بيروت بعد ظهر السبت المقبل".
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