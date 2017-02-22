طفلة تتصل بالشرطة لمساعدتها في مسألة رياضية...ماذا حصل بعدها؟

قامت الطفلة الأميركية لينا درابر (10 سنوات) بإرسال رسالة نصية إلى مركز الشرطة في ولاية أوهايو لأنها كانت تجد صعوبة في حل مسألة في درس الرياضيات.



وتفاعل الشرطي ب.ج غابر بطريقة إيجابية مع طلب لينا وقرر أن يقدم لها المساعدة.

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وما لم يكن متوقعًا أن غابر أعطى لينا جوابًا خاطئًا عندما كان يساعدها في إيجاد الجواب الصحيح لمعادلة ثانية طلبت منه حلها.



وقال الشرطي في مقابلة له إنّه لم يصدق في بادئ الأمر طلب الطفلة فطلب منها أن تقوم بتصوير الكتاب حتى يتأكد من هوية الشخص المرسل، ظنًا منه انه قد يكون مقلبًا مدبرًا من قبل أحد الأشخاص.



وقامت والدة لينا بنشر صور عن الرسائل التي تبادلاها الشرطي وطفلتها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك حيث تفاعل رواد الموقع بشكل كبير مع القصة.



وسيقوم الشرطي غابر بزيارة لينا في مدرستها خلال ساعة الغداء وسيقدم لها قميصًا من توقيعه حتى تتذكر الموقف الطريف الذي دار بينهما.