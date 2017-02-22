شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
السبت 25 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
غرائب وطرائف
22 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

طفلة تتصل بالشرطة لمساعدتها في مسألة رياضية...ماذا حصل بعدها؟

publishing date: 22/02/2017 10:40:41
episodes
طفلة تتصل بالشرطة لمساعدتها في مسألة رياضية...ماذا حصل بعدها؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
قامت الطفلة الأميركية لينا درابر (10 سنوات) بإرسال رسالة نصية إلى مركز الشرطة في ولاية أوهايو لأنها كانت تجد صعوبة في حل مسألة في درس الرياضيات.

وتفاعل الشرطي ب.ج غابر بطريقة إيجابية مع طلب لينا وقرر أن يقدم لها المساعدة.
الإعلان


وما لم يكن متوقعًا أن غابر أعطى لينا جوابًا خاطئًا عندما كان يساعدها في إيجاد الجواب الصحيح لمعادلة ثانية طلبت منه حلها.

وقال الشرطي في مقابلة له إنّه لم يصدق في بادئ الأمر طلب الطفلة فطلب منها أن تقوم بتصوير الكتاب حتى يتأكد من هوية الشخص المرسل، ظنًا منه انه قد يكون مقلبًا مدبرًا من قبل أحد الأشخاص.

وقامت والدة لينا بنشر صور عن الرسائل التي تبادلاها الشرطي وطفلتها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك حيث تفاعل رواد الموقع بشكل كبير مع القصة.

وسيقوم الشرطي غابر بزيارة لينا في مدرستها خلال ساعة الغداء وسيقدم لها قميصًا من توقيعه حتى تتذكر الموقف الطريف الذي دار بينهما.
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact