لماذا لا نستطيع مقاومة الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة؟

قام الطبيب مايكل موسلي ببحث ضمن برنامج تلفزيوني كشف خلاله عن مكونات الطعام وكيف يؤثر تناول بعض الأطعمة على الجسد.



وشمل موسلي في دراسته كيك الشوكولاتة ليستنتج من بعدها لماذا لا يستطيع معظم الأشخاص ومن كل الفئات العمرية مقاومة تناولها.

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وقال موسلي إن الناس يظنون أنهم يحبون تناول الكيك لأنها تذوب في الفم ولها مذاق لذيذ في حين أن السبب الرئيسي يعود لإحتوائه على السكر وعلى الدهون معًا.



ومن النادر أن يتواجد هذان المكونان معا في الأطعمة الطبيعية باستثناء حليب الرضاعة الذي يتناوله الأطفال عند الولادة.



ويؤثر مزيج السكر والدهون على اللوزة الدماغية التي من شأنها إدراك العواطف وتقييمها وبالتالي تحديد ردود فعل الأشخاص العاطفية تجاه الأطعمة.



وأضاف موسلي أن الأشخاص يحبون الشوكولاتة والأطعمة الحلوة الأخرى مثل البسكويت لأن مذاقها شبيه بالطعم الأول الذي تذوقوه مشيرًا أن تلك الميول لا تتغيّر مع التقدم بالعمر.