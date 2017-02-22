جورج كلوني يكشف التدابير الذي سيتّبعها طيلة فترة حمل زوجته...ما هي؟

أعلن الممثل الأميركي جورج كلوني خلال مقابلة له مع المجلة الفرنسية "Paris Match" أنه وزوجته قررا أن يتحلّى بمسؤولة أكبر واتخاذ الحذر لتفادي المخاطر طيلة فترة حمل زوجته.



وقال كلوني إن أمل لن تقوم بزيارة الأماكن حيث تكون غير مرحب بها في سياق مهنتها في مجال المحاماة.

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وأضاف كلوني أنه لن يقوم بزيارة جنوب السودان أو الكونغو خلال فترة حمل زوجته كما أن الاخيرة لن تقوم بدورها بزيارة العراق.



وفي إطار عملها كمحامية لحقوق الإنسان، قررت أمل الدفاع عن السيدات الأيزيديات اللواتي تعرضن لجرائم الإستعباد الجنسي التي ارتكبتها الدولة الإسلامية بحقهن.



وذكر كلوني في الحديث للمجلة أنه وزوجته سيتنقلان بين إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وأضاف أنهما سيستقران في بلد واحد عندما يحين الوقت ليرتاد التوأم المدرسة.