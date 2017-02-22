اللويزة يستعيد المركز الرابع بفوزه على التضامن

استعاد اللويزة المركز الرابع في الدوري اللبناني لكرة السلة من المتحد بفوزه على مضيفه التضامن الزوق بنتيجة 90-77 اليوم الاربعاء. وثأر اللويزة لخسارته أمام التضامن 91-87 في مرحلة الذهاب.

وقاد الأميركي جيرون جونسون فريقه اللويزة لتحقيق فوزه السابع بتسجيله 31 نقطة واستحواذه على 14 كرة مرتدة ومرر تسع كرات حاسمة و أضاف ايلي اسطفان والأميركي ويندل لويس 20 نقطة لكل منهما.

وسجل الأميركي موريس كامب 23 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ولكن هذا لم يكن كافيا ليتفادى فريقه التضامن خسارته الأولى بقيادة مدربه الجديد الصربي ميودراج بيريزيتش الذي حل بدلا من الأميركي بول كافتر الذي أقيل بسبب النتائج السيئة.

ورفع اللويزة رصيده الى 27 نقطة من 13 مباراة بفارق سبع نقاط عن الهومنتمن المتصدر وبقي التضامن الذي مني بخسارته الثامنة بالمركز السادس برصيد 23 نقطة.