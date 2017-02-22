"فاينال 8" بطولة "ألفا" للصالات: الأشرفية وطرابلس الى مواجهة حاسمة

يسير سيناريو مباريات دور الثمانية من بطولة "الفا" لكرة الصالات تماماً بحسب التوقعات والترجيحات. فقد تأهل بنك بيروت ووصيفه الجيش الى المربع الذهبي بأقصر الطرق، فتغلبا بسهولة تامة على الحرية صيدا والجنوب الرياضي ليسبق كل منهما منافسه بإنتصارين من أصل ثلاثة في سلسلة مباريات ربع النهائي، ولحق بهما الشويفات صاحب المركز الرابع على حساب جامعة القديس يوسف "1875" وإنما بعد مواجهتين ضاريتين بينهما.

الترجيحات لم تخالف وقائع سلسلة مباريات فريقي شباب الأشرفية وطرابلس الفيحاء، فقد صبت كل التوقعات في خانة الذهاب الى مواجهة فاصلة وعدم قدرة اي منهما على حسم الموقعة بفوزين متتاليين. ففي باكورة المواجهات على ملعب مجمع اميل لحود، تعادل الطرفان بهدفين لكل منهما في الوقت الأصلي، وفي الوقت الاضافي كانت الغلبة لمصلحة شباب الأشرفية 5-2 وقد شد الفريق رحال الى عاصمة الشمال لخوض المباراة الثانية على امل حسم السلسلة.

لكن رجال المدرب فريد نجيم انتفضوا وكانوا على قدر الآمال المعقودة عليهم فأجهزوا على ضيفهم بقيادة الكولومبي أنجيلوت كارو ليسجلوا انتصاراً نوعياً بالنتيجة نفسها وفي الوقت الأصلي، أمام حشد جماهيري كبير تقدمه رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين الذي يشغل ايضاً منصب نائب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، ورئيس لجنة كرة الصالات سيمون الدويهي.

وبعد سلسلة من الهجمات مع أفضلية طرابلسية على مدار سبع دقائق افتتح حسن زيتون التسجيل بعدما ظهر في أفضل حالاته هذا الموسم من حيث الحضور والتمركز والحس القيادي. ولم ينتظر الكولومبي كاميليو رييس كثيراً ليضيف هدفاً ثانياً. وقبل نهاية الشوط الأول أشعل الضيوف المواجهة بهدف عبر مصطفى رحيم الأكثر يقظة بين رفاقه في هذه المباراة. في حين غاب طيف البرازيلي رودولفو دا كوستا دفاعياً وهجومياً.

في الشوط الثاني، واثر واحدة من لمحاته الساحرة أهدى الكولومبي أنجيلوت كارو تمريرة الى زميله عيسى محرز والأخير لم يجد صعوبة في ايداع الكرة الشباك لكن الهدف لم يحبط فريق المدرب طارق رزق الذي بقي متماسكاً وقلص الفرق مجدداً بواسطة دا كوستا. لكن اصرار كارو كان اكبر على قيادة ابناء الشمال الى المباراة الثالثة الفاصلة فسجل هدفاً "ماركة مسجلة" على طريقته الخاصة، وبعدها بدقيقة واحدة كان لاعب منتخب الشباب محمد ضاهر يطلق رصاصة الرحمة على ضيفه بعد هجمة مرتدة قادها رييس.

وتقام المباراة الفاصلة بين الطرفين يوم الاثنين 27 شباط الحالي عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب مجمع الرئيس اميل لحود.

كما تنطلق مباريات المربع الذهبي الثلاثاء 28 شباط فيلعب بنك بيروت والشويفات على ملعب اميل لحود عند الثامنة مساء. وستنقل المباراتان تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر شاشتي

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