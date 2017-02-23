جنبلاط لانصار ترامب: لبنان بغنى عن القرار ١٥٥٩

وجه النائب وليد جنبلاط الى انصار الرئيس الاميركي دونالد ترامب تهنئة عبر تويتر قائلا " هنئيئا لكم بهذا الرئيس الذي قد يجر العالم الى الفوضى والمجهول".

وأضاف:" نؤكد لانصار ترامب ان لبنان بغنى عن القرار١٥٥٩وما جلب من ويلات على البلاد ".

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والى انصار ترامب اقول هنئيئا لكم بهذا الرئيس الذي قد يجر العالم الى الفوضى والمجهول 💀👎 pic.twitter.com/78xDe16cve — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 23, 2017