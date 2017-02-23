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23 شباط 2017
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جنبلاط لانصار ترامب: لبنان بغنى عن القرار ١٥٥٩

publishing date: 23/02/2017 01:56:00
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جنبلاط لانصار ترامب: لبنان بغنى عن القرار ١٥٥٩
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وجه النائب وليد جنبلاط الى انصار الرئيس الاميركي دونالد ترامب تهنئة عبر تويتر قائلا "هنئيئا لكم بهذا الرئيس الذي قد يجر العالم الى الفوضى والمجهول".
 

وأضاف:" نؤكد لانصار ترامب ان لبنان بغنى عن القرار١٥٥٩وما جلب من ويلات على البلاد ".

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