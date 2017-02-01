أسرار الصحف 23- 02-2017

الإعلان

النهارتخريب نتائج...يرى نائب مستقبلي أن خطاب السيد حسن نصرالله وتناوله السعودية خرّب نتائج زيارة الرئيس عون الى المملكة.محاضر الطائف...تدرس رابطة النواب السابقين اقتراحاً برفع طلب رسمي الى رئاسة مجلس النواب للحصول على محاضر الطائف لوضع الأمور في نصابها بعدما كثرت التفسيرات والتحليلات.مصيرالايرانيين...رشح أن احدى العقد التي تعرقل التقارب بين "حزب الله" و"القوات" معرفة مصير الديبلوماسيين الايرانيين الأربعة.عدم استقرار...تعيش إحدى المؤسسات الرسمية حالة عدم استقرار بسبب عدم حسم المسؤولين أوضاع القيمين عليها.المستقبليقالإنّ تقارير ديبلوماسية وردت إلــى بيروت كشفت النقاب عن اتجاه الإدارة الأميركية إلى إرسال قوات عسكرية برّية للمشاركة في المعركة ضدّ "داعش" في الرقّة.اللواءيحاذر حزب عقائدي من كشف أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية وإن كانت دوائر ترشحه إلى اتساع؟!تبين أن هناك فريقاً لبنانياً، يدعم وصول لوبان إلى الأليزيه على خلفية وحدة الأهداف بين الطرفين.خرج أعضاء في لقاء معارض من لقاء مسؤول كبير بأن الفرصة متاحة لبعض أعضائه للوصول إلى البرلمان.الجمهوريةأبدت مراجع دبلوماسية عربية إستياءها من إستقبال مسؤول كبير لسياسي معارض في دولة عربية في هذا التوقيت بالذات.غاب كلّياً الحديث عن قانون الإنتخاب بين قطب بارز ومسؤول غربي فيما كان التركيز على أحداث المنطقة.قال مصرفي في مجلس خاص إنه فوجئ بأن غالبية النواب لا يعرفون تفاصيل التعديلات الضريبية التي سبق ووافقوا عليها في المجلس النيابي منذ العام 2012 حتى اليوم.البناءكشفت مصادر متابعة عن سقوط كلّ الصيغ المتداولة في شأن قانون الانتخابات النيابية وتركّز النقاش حالياً حول صيغة قانون مختلط على أساس 65 مقعداً وفق القانون النسبي و63 وفق النظام الأكثري مع تقسيمات جديدة للدوائر تأخذ في الاعتبار هواجس كلّ القوى السياسية، أمّا انتقاء نوع النظام الذي سيطبق في الدوائر فهو بحسب عدد مقاعد كلّ دائرة، وتوقعت المصادر أن يبصر هذا القانون النور خلال أسبوع في حال تمّ التوافق عليه مع ترجيح تأجيل الانتخابات تقنياً.