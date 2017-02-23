هل تعود الأمطار في الايام المقبلة؟

لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر بمرتفع جوي يؤدي الى استقرار بالأحوال الجوية في لبنان في الأيام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة، مع احتمال عودة الامطار منتصف الاسبوع المقبل.

الخميس 23 شباط:

طقس مستقر مشمس مع بعض السحب خاصة على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٨ درجة.

الجمعة 24 شباط:

طقس مستقر ومشمس مع بعض السحب واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٧ درجة.

السبت 25 شباط:

طقس مستقر مشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٩ درجة.