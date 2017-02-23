فصائل معارضة سورية تعلن سيطرتها على مدينة الباب

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أعلنت ثلاث مجموعات مقاتلة مدعومة من تركيا الخميس سيطرتها على مدينة الباب بالكامل من تنظيم الدولة الاسلامية في شمال سوريا بعد أسابيع من المعارك.
واوردت وكالة الاناضول التركية الحكومية، من جهتها، ان "الجيش الحر والقوات المسلحة التركية تسيطر على مدينة الباب شرقي حلب السورية".
فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، ان مقاتلي الفصائل المعارضة سيطروا على نحو نصف احياء المدينة الا ان مسلحي التنظيم ما يزالون فيها.
وكان الجيش التركي قد كشف ان 56 من مسلحي داعش قتلوا على يد قوات تدعمها أنقرة في أنحاء مدينة الباب وفي غارات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أمس الأربعاء.
وأوضح الجيش في بيان أن نيران المدفعية التركية أصابت 104 أهداف لداعش بينها مبان وعربات مفخخة، مؤكدا أنه سيطر بشكل كبير على المناطق السكنية في الباب.
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ولفت الجيش التركي إلى ان 11 متشددا قتلوا في غارات جوية لقوات التحالف بينما قتل الآخرون جراء القصف المدفعي والاشتباكات خلال العمليات في الباب.