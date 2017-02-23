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23 شباط 2017
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القوات اليمنية تتقدم على الساحل الغربي

publishing date: 23/02/2017 05:55:48
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القوات اليمنية تتقدم على الساحل الغربي
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حققت القوات الحكومية اليمنية تقدما جديدا في هجومها الهادف الى السيطرة على الساحل الغربي لليمن حيث استعادت بلدة ومواقع شمال وشرق مدينة المخا اثر معارك مع المتمردين الحوثيين أوقعت 23 قتيلا من الطرفين، بحسب مصادر عسكرية وطبية.

 

وبعد أقل من أسبوعين من سيطرتها على المخا المطلة على البحر الاحمر في جنوب غرب اليمن، سيطرت قوات حكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي ليل الاربعاء الخميس على بلدة يختل الواقعة على بعد نحو 14 كلم شمالا والتي فر اليها المتمردون الحوثيون إثر طردهم من المخا.

 

وذكرت مصادر طبية ان المعارك التي شهدتها المنطقة في الساعات الـ24 الاخيرة ادت الى مقتل 16 متمردا حوثيا وسبعة جنود، بينما تمّ أسر 12 مقاتلا من الحوثيين، بحسب المصادر العسكرية.

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