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3 قرارات اتهامية بحق سوريين وفلسطيني بجرم الانتماء لجماعات ارهابية

publishing date: 23/02/2017 06:56:08
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3 قرارات اتهامية بحق سوريين وفلسطيني بجرم الانتماء لجماعات ارهابية
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اصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم ثلاثة قرارات اتهامية، فاتهم في القرار الاول السوري عبد الناصر الشيخ في جرم الانتماء الى داعش في بلدة تل كلخ والقيام بأعمال ارهابية .

واتهم في القرار الثاني الفلسطيني مجاهد دهشة في جرم الانتماء الى "فتح الشام" والقتال ضد الجيش في محلة التعمير مخيم عين الحلوة ومحاولة قتل عسكريين.

أما في القرار الثالث فاتهم السوري علي حسين العلي في جرم الانتماء الى الجيش السوري الحر والقتال ضد الجيش السوري في سوريا وتحريض آخرين على القتال مثله.

وأحال صوان المتهمين امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

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