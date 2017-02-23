محافظ عكار: لازالة المطبات

دعا محافظ عكار المحامي عماد لبكي الى "ازالة المطبات التي وضعت على الطرق، وخصوصا تلك التي وضعتها بلدية ببنين على الطريق الدولية في خراج بلدة ببنين - العبدة".

وقال في تصريح: "ان رئيس بلدية ببنين وبالرغم من معرفته ان وضع المطبات على الطرق امر ممنوع بموجب قرار لوزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وبالرغم من أن الطريق الدولية تابعة لوزارة الاشغال العامة، عمل على وضع مطبات عليها وعند مطالبتنا له بازالتها لم يتجاوب واننا نحمله كامل المسؤولية".

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وأكد انه كلف شخصيا احدى الجرافات العمل على ازالة المطبات فورا من على الطريق الدولية في العبدة لانها غير قانونية وممنوعة في الاساس.

وحمل "المسؤولية لجميع البلديات التي تعمل على وضع المطبات على الطرق العامة ورؤساء البلديات"، مطالبا "الاتحادات البلدية والبلديات كل ضمن نطاقها الجغرافي وقف وضع المطبات على الطرق العامة وازالة القديمة".