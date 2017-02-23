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23 شباط 2017
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هذا ما أعلنته رابطة التعليم الأساسي عن اضراب المدارس؟

publishing date: 23/02/2017 08:57:25
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هذا ما أعلنته رابطة التعليم الأساسي عن اضراب المدارس؟
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دعت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان، جميع المعلمين العودة الى المدارس الرسمية دوام قبل الظهر ابتداء من صباح الجمعه، بعدما وجهوا، باضرابهم ليومين متتالين وبمشاركتهم الكثيفة في اعتصام الأمس، الرسالة المطلوبة الى مجلس الوزراء الذي سوف يلتئم بعد ظهر اليوم، متمنين الأ يضطروا للعودة الى الشارع مجددا، "فكل ماهو مطلوب من المجلس الكريم إقرار المبلغ المرصود للسلسلة في مشروع الموازنة، وعدم تحميل اصحاب الدخل المحدود اي ضرائب جديدة".
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وأكدت أن اضراب المدارس التي تستقبل الطلاب النازحين في دوام بعد الظهر، مستمر الى حين إقرار صريح وواضح ونهائي من برنامج الدعم الشامل، بتنفيذ القرار رقم 787/م/2014 الموقع من الوزيرين الياس بو صعب وعلي حسن خليل والقاضي باحتساب اجر ساعة التعاقد للجميع 18 الف ليرة لبنانية.
 
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