ميزة جديدة من إنستغرام قد تُزعج الكثير من مستخدميه!

أطلق تطبيق انستغرام ميزة جديدة تُخوّل المستخدمين نشر أكثر من صورةٍ واحدة أو مقطع فيديو واحد في المرّة نفسها وذلك بدلاً من نشر كل صورة أو فيديو على حدة.



ويستطيع مستخدمو تطبيق انستغرام مشاركة حتى 10 صور أو مقاطع فيديو مختلفة في الوقت عينه.

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وفي حين لم تحظ هذه الميزة بإعجاب عدد من المستخدمين، ظن البعض أنها خطوة مهمة بخاصة للصفحات التي تنشر مقاطع فيديو تعلّم من خلالها وصفات للمطبخ أو تطبيق الماكياج أو حيلا مختلفة والتي تحتاج لنشر أكثر من صورة واحدة.



ويسعى دائمًا تطبيق إنستغرام إلى جذب أكبر عدد من المستخدمين وذلك من خلال إطلاق ميزات مختلفة بشكل متكرر، مثل الميزة الأخيرة الشبيهة بتطبيق سنابشات والتي نالت إعجاب الملايين من المستخدمين حول العالم.