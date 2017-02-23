شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
السبت 25 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
علوم وتكنولوجيا
23 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

ميزة جديدة من إنستغرام قد تُزعج الكثير من مستخدميه!

publishing date: 23/02/2017 08:58:42
episodes
ميزة جديدة من إنستغرام قد تُزعج الكثير من مستخدميه!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أطلق تطبيق انستغرام ميزة جديدة تُخوّل المستخدمين نشر أكثر من صورةٍ واحدة أو مقطع فيديو واحد في المرّة نفسها وذلك بدلاً من نشر كل صورة أو فيديو على حدة.

ويستطيع مستخدمو تطبيق انستغرام مشاركة حتى 10 صور أو مقاطع فيديو مختلفة في الوقت عينه.
الإعلان


وفي حين لم تحظ هذه الميزة بإعجاب عدد من المستخدمين، ظن البعض أنها خطوة مهمة بخاصة للصفحات التي تنشر مقاطع فيديو تعلّم من خلالها وصفات للمطبخ أو تطبيق الماكياج أو حيلا مختلفة والتي تحتاج لنشر أكثر من صورة واحدة.

ويسعى دائمًا تطبيق إنستغرام إلى جذب أكبر عدد من المستخدمين وذلك من خلال إطلاق ميزات مختلفة بشكل متكرر، مثل الميزة الأخيرة الشبيهة بتطبيق سنابشات والتي نالت إعجاب الملايين من المستخدمين حول العالم.
 
 
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact