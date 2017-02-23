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23 شباط 2017
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الحريري: الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض ضرائب كبيرة

publishing date: 23/02/2017 09:21:46
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راى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه على الجميع الاستفادة من التفاهم القائم حاليا في البلاد وخصوصا في ما يتعلق بدعم الاقتصاد وتقويته.
 
واكد خلال استقباله في السراي الحكومي وفدا من تجار بيروت برئاسة نقولا شماس ان العمل جار حاليا وسيستمر لإقرار الموازنة في اقرب وقت ممكن، لافتا الى أنه في ما يتعلق بموضوع السلسلة هناك حل، وهو يدرس على طاولة مجلس الوزراء بكل هدوء وانفتاح وايجابية.
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وفي موضوع زيادة الضرائب، أوضح ألا شيء نهائيا في هذا الموضوع حتى الساعة، وان هذه المسألة تدرس بدقة من مختلف جوانبها على طاولة مجلس الوزراء، مشددا على ان الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض ضرائب كبيرة والاتجاه هو لإعطاء حوافز للقطاع الخاص ليتمكن من النهوض والتطور.

وخلال اللقاء، تطرق التجار الى موضوع الموازنة وشددوا على ضرورة اقرارها بأسرع وقت ممكن نظرا الى تأثيرها المباشر والايجابي على الوضع الاقتصادي. وفي موضوع السلسلة اكدوا انه في حال اقرارها "لا بد ان ترتبط بمجموعة اصلاحات وان الضرائب التي يحكى عنها يجب ان تأتي في اطار تعزيز واردات الدولة وتحفيز القطاع الخاص وتنشيط الوضع الاقتصادي على حد سواء".

وطالب التجار الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع مزاحمة اللاجئين السوريين للتجار اللبنانيين وللعمالة اللبنانية وتطبيق القانون اللبناني في هذا الاطار.
 
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