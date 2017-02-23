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23 شباط 2017
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سينودس الروم الملكيين الكاثوليك: الحوار الصريح سمح بالوصول إلى نتائج إيجابية

publishing date: 23/02/2017 09:08:57
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سينودس الروم الملكيين الكاثوليك: الحوار الصريح سمح بالوصول إلى نتائج إيجابية
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التأم سينودس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة بين 21 و 23 شباط الحالي، برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام وبمشاركة أكثرية السادة المطارنة.
وأظهر الآباء، بحسب ما جاء في البيان، أسفهم وقلقهم للصعوبات المستعصية التي ظهرت في الآونة الأخيرة، لافتين الى أن الحوار الصريح سمح بين المجتمعين بالوصول إلى نتائج إيجابية. 
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من جهة أخرى، لاحظ الآباء بعض الأخطاء، الناجمة ولو أحيانا عن غير إرادة، التي حدثت في إدارة أمور الكنيسة الملكية.

وقرر الآباء عقد السينودس العام من 19 إلى 24 حزيران 2017.

كذلك تم انتخاب أعضاء السينودس الدائم، وهو مدعو لأخذ القرارات الضرورية مع غبطة البطريرك لحسن سير أعمال الكنيسة. 
 
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