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23 شباط 2017
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الغاء 60% من رحلات شركة "اليطاليا" بسبب اضراب الموظفين

publishing date: 23/02/2017 09:24:44
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الغاء 60% من رحلات شركة &quot;اليطاليا&quot; بسبب اضراب الموظفين
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تشهد شركة الخطوط الجوية الايطالية "اليطاليا" حركة اضراب ارغمتها على الغاء 60% من رحلاتها، احتجاجا على خطة الغاء مئات الوظائف في اطار عملية اعادة تنظيم كبرى.

 ودعت النقابات القلقة من الاجراءات المقبلة واعادة التفاوض على عقد عمل الموظفين الى اضراب بين الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الخامسة.

ورأى الامين العام لنقابة "فيلت غيل" نينو كورتوريلو ان اليطاليا في "وضع حرج" مضيفا "ننتظر منذ اشهر ان يقدم المساهمون خطة استراتيجية فيما يتراجع التمويل".

واضاف ان "الموظفين قلقون جدا، لقد سبق ان شهدوا عمليتي اعادة هيكلة في 2008 و 2014" ادتا بالاجمال الى الغاء حوالى تسعة الاف وظيفة.

      

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