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اقتصاد
23 شباط 2017
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غصن يترك منصب الرئيس التنفيذي لنيسان

publishing date: 23/02/2017 04:18:53
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المؤلف:
ليا فيّاض
ليا فيّاض
@LeaFayad
حائزة على ماجستير في ادارة الاعمال من الجامعة اللبنانية الاميركية -مراسلة ومقدمة الفقرة الاقتصادية في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال
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عيّنت شركة نيسان موتور رئيساً جديداً لها. ففي 22 شباط، أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية ان هيروتو سايكاوا سيستلم الدفة ويصبح الرئيس التنفيذي الجديد اعتباراً من الأول من نيسان 2017.
 
سايكاوا الذي يعمل حاليًا نائب الرئيس التنفيذي في الشركة وسيحل محل رئيس مجلس إدارة نيسان ومديرها التنفيذي كارلوس غصن.
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وفي هذا السياق، يقول غصن في بيان له: "أنا متأكد من ان الفريق الاداري الذي قمت بتطويره في نيسان خلال السنوات الـ 18 الماضية لديه الموهبة والخبرة الكافية لتحقيق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية للشركة."

وعلى الرغم من تخلي غصن عن موقعه، إلا انه سيحتفظ بمنصبه رئيساً لمجلس ادارة الشركة. وإضافة إلى ذلك، سيبقى غصن الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو، ورئيساً لمجلس ادارة شركة ميتسوبيشي موتورز، ورئيساً لمجلس إدارة والرئيس التنفيذي لتحالف نيسان-رينو-ميتسوبيشي.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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