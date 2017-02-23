غصن يترك منصب الرئيس التنفيذي لنيسان

عيّنت شركة نيسان موتور رئيساً جديداً لها. ففي 22 شباط، أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية ان هيروتو سايكاوا سيستلم الدفة ويصبح الرئيس التنفيذي الجديد اعتباراً من الأول من نيسان 2017.

سايكاوا الذي يعمل حاليًا نائب الرئيس التنفيذي في الشركة وسيحل محل رئيس مجلس إدارة نيسان ومديرها التنفيذي كارلوس غصن.

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وفي هذا السياق، يقول غصن في بيان له: "أنا متأكد من ان الفريق الاداري الذي قمت بتطويره في نيسان خلال السنوات الـ 18 الماضية لديه الموهبة والخبرة الكافية لتحقيق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية للشركة."



وعلى الرغم من تخلي غصن عن موقعه، إلا انه سيحتفظ بمنصبه رئيساً لمجلس ادارة الشركة. وإضافة إلى ذلك، سيبقى غصن الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو، ورئيساً لمجلس ادارة شركة ميتسوبيشي موتورز، ورئيساً لمجلس إدارة والرئيس التنفيذي لتحالف نيسان-رينو-ميتسوبيشي.



