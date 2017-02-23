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23 شباط 2017
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هل يجب ارتداء حمّالة الصدر خلال النوم لمنع ترهّل الثديين؟

publishing date: 23/02/2017 10:04:42
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هل يجب ارتداء حمّالة الصدر خلال النوم لمنع ترهّل الثديين؟
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تظن بعض السيدات أنه من الأفضل ارتداء حمالة الصدر خلال الليل لمنع ترهله ومن المعروف أن هذا كان سر النجمة ماريلين مونرو للحفاظ على شكل صدرها الجميل، ولكن ما رأي الخبراء؟

أعلن الطبيب البريطاني ستيفين رانكين أنه لا يجب على السيدات ارتداء حمالة الصدر خلال ساعات النوم لأن لذلك مساوئ عدّة.

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وتتسبب حمالة الصدر بالضغط على منطقة الصدر وبالتالي تمنع تدفق الدم إلى الأعضاء الموجودة فيها بما فيها العضلات والغدد الليمفوية.

ويمنع الضغط على الغدد الليمفوية من انجاز وظيفتها الأساسية وهي التخلص من السموم الموجودة في الجسم.

بالإضافة، يؤدي ارتداء حمالة الصدر لفترات طويلة إلى تضرر أنسجة الثديين.

وقال رانكين إنه ليس من الضروري ارتداء حمالة  الصدر خلال الليل لمنع الترهل لأن وضعية الجسم الأفقية خلال النوم لا تتأثر بالجاذبية كما أن هناك عوامل متعددة تؤثر على شكل الثديين مثل الحمل والرضاعة الطبيعية.
 
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