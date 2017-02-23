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سامي الجميل: زيادة الضريبة على القيمة المضافة تطال الفقير قبل المقتدر والثري

publishing date: 23/02/2017 10:18:36
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سامي الجميل: زيادة الضريبة على القيمة المضافة تطال الفقير قبل المقتدر والثري
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رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن "تركيبة السلطة الاخيرة كان متفقا فيها على كل شيء ما عدا الاتفاق على رؤية واضحة لمستقبل لبنان"، قائلا: "نحن الآن أمام مأزق حقيقي وخطر حقيقي على البلد، إذ تبين انه لسنا متفقين على المواضيع السيادية".

 
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وأضاف في مؤتمر صحافي: "كل فريق داخل السلطة لا يزال على رأيه ولا اتفاق على كل شيء له علاقة بسيادة لبنان وموضوع قانون الانتخاب، ونتجه مرة جديدة الى أن نؤكد ان لبنان دولة عاجزة عن احترام الدستور والقانون واحترام الشعب اللبناني".

 

وسأل: "هل يجوز ان يجتمع المجلس النيابي في جلسة تشريعية لا قوانين انتخابية على جدول أعمالها؟ وإذا كان موضوع كقانون الانتخابات لا يتقرر في مجلس النواب ومجلس الوزراء ولا استفتاء للشعب اللبناني من خلال انتخابات نيابية على اساس ان الشعب هو من يقرر مصيره، فمن يحكم لبنان اليوم؟ ومن يقرر في لبنان؟ وما هو دور السلطة السياسية؟"

 

وأشار الى اننا وصلنا الى لحظة مفصلية اليوم بعد انقضاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة، لافتا الى ان "الخيارات امامنا جميعها سيئة."

 

وعن ملف سلسلة الرتب والرواتب، شدد الجميل على انه بامكاننا تمويل السلسلة وزيادة الايرادات عبر محاربة الفساد وعبر الاصلاح الحقيقي والرقابة والمحاسبة.

 

ولفت الى ان زيادة الضريبة على القيمة المضافة تطال الفقير قبل المقتدر والثري، داعيا المواطنين الى المحاسبة والرقابة.

 
***لمشاهدة المؤتمر الصحافي كاملا اضغط هنا
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