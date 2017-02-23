تدابير سير استثنائية لمناسبة زيارة محمود عباس لبنان

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة​ انه مناسبة زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى لبنان بتاريخ اليوم 23/2/2017 عبر مطار رفيق الحريري الدولي، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، ستتخذ المديرية، تدابير السير التالية:أولا: بتاريخ 23/2/2017: منع وقوف السيارات على الطرقات والتقاطعات التالية:الكوكودي، طريق المطار، جادة حافظ الأسد، جادة الإمام الخميني، جادة عماد مغنية، جادة كميل شمعون، نفق سليم سلام، شارع أحمد مختار بيهم، جادة فؤاد شهاب، برج الغزال، شارع جورج حداد، جادة شارل الحلو، الكرنتينا، جادة إميل لحود، محول الصيّاد، طريق القصر الجمهوري، محيط مجمع "سيتي سنتر"، الحازمية، جسر الباشا، شارع شارل دباس، تقاطع "الشفروليه"، مستديرة المكلس، مستديرة إميل لحود، محيط فندق "حبتور".ثانيا: بتاريخ 24/2/2017: منع وقوف السيارات على الطرقات و التقاطعات التالية:محيط فندق "حبتور"، مستديرة إميل لحود، تقاطع "الشفروليه"، أوتوستراد التحويطة، جسر الياس الهراوي، جادة ألفرد نقاش، جادة شارل مالك، "فوروم دي بيروت، أوتوستراد الكرنتينا، جادة شارل الحلو طريق المرفأ، جادة بيار الجميل، جسر الواطي، مستديرة الحايك، جادة سن الفيل، شارع المير مجيد ارسلان، شارع وفيق سنو، شارع إبن سينا، ميناء الحصن، جادة باريس، جادة ديغول، محيط برج الغزال، جادة فؤاد شهاب، شارع سبيرز، زقاق البلاط، شارع أحمد مختار بيهم، نفق سليم سلام، جادة صائب سلام، عين التينة، شارع ويغان، شارع رياض الصلح محيط السراي الحكومي، شارع المير بشير، شارع جورج حداد، جادة شفيق الوزان، جادة بشارة الخوري، السوديكو، طريق الشام، المتحف، جادة عبدالله اليافي.ثالثا: بتاريخ 25/2/2017: منع وقوف السيارات على الطرقات و التقاطعات التالية:محيط فندق "حبتور"، مستديرة إميل لحود، "الشفروليه"، فرن الشباك - الشارع العريض، طريق صيدا القديمة، مستديرة الطيونة، مستديرة شاتيلا، مستديرة المكلس، شارع فؤاد شهاب، مستديرة الحايك، جسر الواطي، سوق الأحد، جسر الفيات، جادة بيار الجميل، جادة عبدالله اليافي، جادة صائب سلام، العدلية - المتحف، سامي الصلح، جادة جمال عبد الناصر، سليم سلام، جسر المطار، جادة كميل شمعون، جادة حافظ الأسد، جادة الإمام الخميني، طريق المطار.