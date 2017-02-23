اكتشاف تاريخي للناسا...7 كواكب شبيهة للأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأميركيّة ناسا عن اكتشاف كواكب جديدة خارج النظام الشمسي خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس الأربعاء 22 شباط/فبراير في مدينة نيويورك الأميركية .



وقال العلماء في الناسا إنه تم اكتشاف 7 كواكب صخرية شبيهة لكوكب الأرض تدور حول نجم "قزم" يبعد 40 سنة ضوئية عن كوكب الأرض.

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ويعتبر موقع النجم "ترابست-1" الذي تدور حوله الكواكب المكتشفة حديثًا على مسافة قريبة من الأرض مقارنة مع الكواكب الأخرى التي تم اكتشافها في أوقات ماضية والتي تشبه كوكب الأرض.



كذلك، إن وجود هذا النجم على مقربة من الأرض يمكّن العلماء من متابعة الدراسة بشكل مكثف وبالتالي البحث في أدق التفاصيل لتأكيد وجود حياة خارج الأرض.



ويعتبر هذا الإكتشاف ذات أهمية عالية لأنه يسمح باكتشاف وجود حياة على تلك الكواكب كما أنه من المرجح أن تكون حرارة هذه الكواكب مشابهة لحرارة الأرض أي مناسبة لوجود مياه على سطحها وهو الشرط الأساسي لنمو الحياة.



ويشبه النظام المكتشف النظام الشمسي بحيث تدور الكواكب دائريًا حول النجم ويستغرق الكوكب الأقرب إليه 1.5 يوم لإكمال دورته في حين يستغرق الكوكب الأبعد 20 يومًا لإكمالها.