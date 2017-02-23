وفد من حملة بدنا نحاسب يلتقي تويني

زار وفد حملة بدنا نحاسب وزير الدولة لشؤون محاربة الفساد الأستاذ نقولا تويني، وذلك تلبية لدعوته.

وقدّم الوفد رؤيته حول دور الوزارة المستحدثة في تفعيل آليات مكافحة الفساد، أوّلاً عبر الضغط لتفعيل الأجهزة الرقابية ثمّ عبر التنسيق مع وزارتي العدل والتنمية الإدارية ومع النيابات العامة. بالإضافة للتواصل التي تقوم به مع قوى المجتمع الحية من حركات وقوى وحملات تنشط في مجال محاربة الفساد.

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وأكّد تويني على جدية العمل في الملفات، والمتابعة الحقيقية لكل ما يثبت يقينًا أنه يقع ضمن خانة الفساد، مقدّمًا ملف شركات المحروقات وكازينو لبنان مثالاً.

وتمّ الاتفاق على أن تُقدّم الحملة الملفات التي تملكها للوزارة ليُصار الى متابعتها تِباعًا.