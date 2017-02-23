سرقا سيارة ثم عادا إلى منزل صاحبها...ماذا طلبا منه؟

اقتحم رجلان من الجنسية البريطانية هما كيث واتسون وسكوت ايتكن منزلاً عبر النافذة مستخدمين مضرباً وحجر قرميد في محاولة منهما لسرقة سيارة صاحب المنزل.



واستطاع رب المنزل ردعهما من دخول غرفة النوم حيث ينام أطفاله من خلال أخذ المضرب من يد واتسون.

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وتمكن السارقان من أخذ مفاتيح سيارة الرجل قبل أن يطلبا منه فتح الباب لهما كي يتمكنا من الخروج مستخدمين حجر القرميد كسلاح لتهديده.



ولكن سرعان ما عاد ايتكينس إلى المنزل ليسأل الرجل عن كيفية تشغيل السيارة لأنه وصديقه لم يتمكنا من تشغيلها.



وبعد فرارهما، اصطدم السارقان بإحدى بعمود ومن ثم ألقت الشرطة القبض عليهما.



وكان الشابان مطلوبان بعدة مذكرات توقيف وقد حكم على واتسن بالسجن لمدة 10 سنوات ولمدة 4 سنوات لأيتكن .

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