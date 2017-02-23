لا يمكن للرجال والنساء أن يكونوا أصدقاء... والعلم يُؤكّد ذلك

يحاول عدد كبير من الناس فهم طبيعة العلاقة بين النساء والرجال كما يتساءلون عن إمكانية بناء صداقة متينة بين الجنسين، فما هي الحقيقة؟



أعلنت دراسة بريطانية حديثة أجراها علماء النفس في جامعة أوكسفورد أنه لا يمكن أن تبنى صداقة جدية بين السيدات والرجال كما أضافت أن الأمر لا يتعلق بالعلاقة الجنسية بين الطرفين.

الإعلان



ويقول العلماء إن علاقة الصداقة لا تكون ناجحة بين السيدات والرجال لأن كل منهما لديه نظرية مختلفة عن مفهوم الصداقة وممارساتها.



ففي حين تنظر السيدات إلى الصداقة كعلاقة عميقة تسيطر عليها المشاعر والقيم، ينظر الرجال إلي هذه العلاقة كمصدر للراحة والترفيه.



وتعتبر النساء أن التواصل المستمر وتبادل الأحاديث وكتم الأسرار هي من أهم العناصر التي ترتكز عليها الصداقة المتينة.