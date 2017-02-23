إنطلق مؤتمرَ "عرب نت" بيروت 2017 برعاية فخامةُ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ممثّلًا بمعالي وزير الاتصالات الأستاذ جمال الجراح، الذي نقل إيمان فخامة الرئيس العميق بالتقدم العلمي لالمعرفة كركيزة أساسيّة لتطوّر الاقتصاد والبلاد ولتحريك عجلة ريادة الأعمال ودعم البيئة الرقميّة.

الإعلان

كما شدّد معالي وزير الاتصالات على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص كعنصر أساسي وفعّال لتطوير اقتصاد نوعي يعتمد على العلوم والتكنولوجيا والتقدم العلمي ويوفّر فرص العمل للشبان والشابات مع التأكيد على وضع الدولة للتشريعات والقوانين اللازمة لتسهيل عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة وخلق البيئة المناسبة لهذا التحول. كما عرض معالي الوزير الجرّاح لخطط وزارة الاتصالات التي تتضمن نشر سرعة الإتصال 4G الى 85% من الأراضي اللبنانية بدءًا من آخر شهر آذار.

وشهد حفل الافتتاح حضور جهات حكومية كبيرة لا سيما معالي وزير الاقتصاد والتجارة، السيد رائد خوري، والسيد رائد شرف الدين، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وممثل حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة.

وقال معالي الوزير السيد رائد خوري "اننا نضع اليوم إمكاناتنا كلّها على صعيد التخطيط والتنسيق بين الوزارات ومختلف الإدارات والجهات المعنيّة لتطوير البيئة الحاضنة لمبادرات روّاد الأعمال والتي تلبي طموحات الشباب وتحدّ من هجرتهم وتحثّهم على خلق المشاريع الجديدة والمبتكرة."

بعد 3 سنوات من إطلاق مبادرة مصرف لبنان في دعم اقتصاد المعرفة الرقمي، أظهر السيد شرف الدين النتائج التي بدأ لبنان يحصدها: "يوجد حاليا في السوق اللبنانية ما يقارب 800 شركة ناشئة وقد وفر القطاع المعرفي 6 آلاف فرصة عمل وقد أضاف إلى الثروة اللبنانية ما يقارب المليار دولار." كما أضاف السيد شرف الدين أن الاقتصاد المعرفي الرقمي يحتل في لبنان أهمية استثنائية كعنصر اقتصادي استراتيجي واعد وقال: "يشهد الاقتصاد الرقمي في لبنان نموًا سنويًا يتراوح بين 7و9 بالمئة حيث يحتل لبنان المرتبة الثالثة عام 2015-2016 في المنطقة من حيث النمو. ولمؤتمر عرب نت مساهمة فاضلة في تعزيز هذه الثقافة منذ اطلاق نشاطها منذ 8 سنوات."

حضر المؤتمر أكثر من 1500 مسؤول حكومي، وصاحب قرار مؤسساتي، ومبدع ومستثمر، بهدف التواصل وتبادل الأفكار حول الابتكار الرقمي وريادة الأعمال كمحرّك أساسي للنمو الاقتصادي المستقبلي في لبنان. وأكّد المؤسس والرئيس التنفيذي في عرب نت عمر كريستيديس على "التقدّم الحاصل في القطاع الرقمي اللبناني مدفوعًا بالتعميم 331 الذي دفع بلبنان إلى المرتبة الثانية في المنطقة من حيث عدد وقيمة الاستثمارات."

وقد شهد اليوم الأول أيضاً إطلاق "يوم الابتكار المصرفي" الذي جمع أكثر من 150 مصرفياً من أكثر من 18 مصرف في لبنان والخارج، بالإضافة إلى مزوّدي التكنولوجيا والشركات التكنولوجية، وذلك لمناقشة أحدث الابتكارات في التكنولوجيا المصرفية، والمساهمة في رفع نموّ القطاع المالي. وشدّد النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان الدكتور سعد عنداري في كلمته الافتتاحية على التطور الذي يشهده هذا القطاع. فالمصارف تسعى الى أن تكون حيث يكون زبائنها، فسيتمكن الزبائن من زيارة الفروع من دون مغادرة منازلهم وستشهد الفروع حركة أقل حتى أن بعضها قد يقفل. وأضاف أن بإمكان عرب نت مساعدتنا على فهم هذا التطور ومواكبته.

وقد سبق المحاضرة "يوم النموذج المبدئي" في 20 شباط، وهو نهار مخصص لورش العمل حول ريادة الأعمال وتطوير المنتجات. ويستمر المؤتمر يوماً إضافياً يتخلّله أكثر من 20 جلسة تناقش أحدث التطورات في الإعلام الرقمي وريادة الأعمال.

يقام المؤتمر في فندق "هيلتون حبتور غراند" من 20 إلى 22 شباط، بالتعاون مع مصرف لبنان وبالشراكة الاستراتيجية مع "دي إم إس" (مجموعة شويري) وBDD. وقد رعت المؤتمر شركات كبرى، منها الاعتماد المصرفي، وشركتيّ الاتصالات "ألفا" و"تاتش"، وبنك عودة، وشركة "أو إم دي"، و"Flat6Labs Beirut" و"بلوم إنفست"، و Phoenician Funds" والمؤسسة اللبنانية للإرسال.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.arabnet.me/conference/beirut.

عن "عرب نت".

"عرب نت" شركة رائدة تُعنى بالأحداث والإعلام والبحوث وتركّز على العمل الرقمي وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتنظّم الشركة مؤتمرات سنوية مهمة في بيروت، والرياض، ودبي والكويت، وتنشر الأخبار والدراسات في القطاع الرقمي على بوابتها الإخبارية على شبكة الإنترنت ومجلتها "ArabNet Quarterly"، وتحضّر تقارير وبحوث أصلية عن الصناعة الرقمية في المنطقة.