نقاشات الموازنة وصلت الى المادة 28

ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي، اجتماعا لمجلس الوزراء تابع خلاله البحث بمشروع الموازنة العامة وبجدول اعمال من 29 بندا ابرزها قبول هبات ونقل اعتمادات وطلبات سفر.

وأعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن بعد انتهاء الجلسة انه تم الانتهاء من المادة 28 في الموازنة، لافتا الى أن النقاش سيستكمل في جلسات الاثنين والاربعاء والجمعة.

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من جهته، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق: "ماشي بتطبيق القانون ولست مشاركا بمفاوضات قانون الانتخاب".