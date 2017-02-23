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مكتب جنبلاط: إخلاء سبيل أبو حمزة لا يعني البراءة

publishing date: 23/02/2017 12:10:56
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مكتب جنبلاط: إخلاء سبيل أبو حمزة لا يعني البراءة
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علق مكتب النائب وليد جنبلاط على اخلاء سبيل بهيج أبو حمزة، معتبرا أن القرار هو "لضرورات التحقيق الذي لا يزال مستمراً أمام قاضي التحقيق في بيروت القاضي فريد عجيب".

وأشار مكتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان الى أن "منع أبو حمزة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لضرورات التحقيق يدل على ثبوت الأدلة بحقه، وإخلاء السبيل لا يعدو كونه إجراء تتخذه المحكمة عندما تعتبر أن مدة التوقيف الاحتياطي إنقضت، وليس فيه ما يدعو إلى القول بالبراءة بل إن قرار منع المدعى عليه من السفر يعزز قرينة الإدانة. ويأتي قرار المنع من السفر في إنتظار البت بالدعاوى التي لا تزال في مرحلة المحاكمة."
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وأشار الى أن "محاكمة المدعى عليه بهيج أبو حمزة مستمرة حالياً بإحدى عشرة دعوى أمام القضاء الجزائي المختص حيث سوف تصدر الأحكام وفق القانون."
 
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