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"المستقبل": الحرص في اقرار الموازنة على سلامة المالية العامة

publishing date: 23/02/2017 12:13:57
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&quot;المستقبل&quot;: الحرص في اقرار الموازنة على سلامة المالية العامة
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جددت كتلة "المستقبل" تأكيدها أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد، مشددة على التزامها بصيغة القانون المختلط الموقع والمتفق عليه مع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وعدد من النواب المستقلين.
كما شددت ، في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي، على ضرورة إقرار الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب من أجل البدء بدراستها والموافقة عليها لإفساح المجال أمام مرحلةٍ جديدة من الانتظام وكذلك الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي تحددها الموازنة العامة، مؤكدة أهمية الحرص في اعداد الموازنة واقرارها على سلامة المالية العامة واحترام قواعد ومستلزمات نهوض الاقتصاد الوطني. 
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واعتبرت ان خطورة نصرالله تكمن أيضاً في انها تأتي بعد الجولة التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون في محاولة لإعادة المياه الى مجاريها الطبيعية مع دول الخليج، " لذلك شكّلت ضربة لصدقية رئيس الجمهورية والعهد الجديد وجهوده ولمساعي الحكومة اللبنانية ورئيسها الحثيثة في فتح صفحة جديدة في العلاقات الاخوية مع الدول العربية واستعادة زخم النمو الاقتصادي".
 
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