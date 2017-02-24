جريصاتي لـ"النهار": أمر العفو العام يحتاج الى مزيد من الدرس

أكد وزير العدل سليم جريصاتي اننا "صرنا في مراحل متقدمة في عملية البحث الجدي عن انضاج عفو عام على نحو لا يطوي مشكلة ليفتح مشاكل، ويلبي في الوقت عينه رغبات أطراف أساسيين في المشهد السياسي الداخلي".

وأشار جريصاتي في حديث لـ"النهار" الى ان أمر العفو العام "يحتاج الى مزيد من الدرس ليكون في مقدورنا طي صفحة قضية وطنية"، وقال:"عازمون على ان تبلغ الامور خواتيمها وفق الاطر القانونية والدستورية".