العريضي لـ"النهار": لا ستين ولا فراغ ولا تمديد

رأى الوزير السابق غازي العريضي الذي يترأس وفد "التقدمي الاشتراكي" في جولاته على القوى السياسية ان الفراغ يعني فراغ الدولة وغياب مجلس النواب والحكومة، وسأل:"في ظل غياب سلطتين ماذا يمكن لرئيس الجمهورية أن يفعل وحده؟"

وشدّد العريضي في حديث لـ"النهار" على أنه "لا بد من انتخابات ولا خيار لدينا سوى أن نتفق، واذا اتفقنا فان التمديد التقني يصبح تفصيلاً ويطلق على العملية اسم تأجيل من أجل أن تحضر وزارة الداخلية نفسها وتستعد للقانون".

وأضاف:"لا ستين ولا تمديد ولا فراغ.. نتجه نحو اتفاق وقانون انتخابي جديد."