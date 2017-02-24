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مصادر لـ"المستقبل": الإجراءات الضريبية الى الاسبوع المقبل

publishing date: 24/02/2017 00:40:19
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مصادر لـ&quot;المستقبل&quot;: الإجراءات الضريبية الى الاسبوع المقبل
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أوضحت مصادر وزارية لصحيفة "المستقبل" أنّ نقاش "المادة مادة" الذي يخوضه المجلس وصل خلال جلسة الأمس إلى المادة 35 بينما استمهل وزير المالية علي حسن خليل إلى جلسة الأسبوع المقبل لإبلاغ الحكومة بمحصلة نتائج الاجتماعات التشاورية التي يجريها مع بعض النواب والوزراء بشأن بعض مواد الموازنة تسهيلاً لإقرارها.

في حين أوضحت المصادر في ما يتصل بالإجراءات الضريبية أنه تم التريث ببحث عدد منها حتى الأسبوع المقبل نسبةً لكون بعضها له علاقة بملف البلوكات النفطية ويحتاج أيضاً إلى قوانين تصدر عن الهيئة العامة.

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