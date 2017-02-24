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اسرائيل لن تمنح تأشيرات عمل لموظفي هيومن رايتس ووتش

publishing date: 24/02/2017 00:35:44
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اسرائيل لن تمنح تأشيرات عمل لموظفي هيومن رايتس ووتش
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أعلنت إسرائيل انها لن تقوم بعد الان بمنح تأشيرات لموظفي منظمة "هيومن رايتس ووتش"، متهمة إياها بأنها "منحازة" ضد الدولة الاسرائيلية.

 وكانت المنظمة التي نشرت العديد من التقارير حول الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية، قدمت طلبا للحصول عمل تأشيرة لمديرها في اسرائيل والاراضي الفلسطينية عمر شاكر قبل عدة اشهر.

 وكشفت المنظمة في بيان الاحد الماضي انه تم ابلاغها في 20 من شباط الماضي،ان التأشيرة رفضت لأن هيومن رايتس ووتش  "ليست منظمة حقوق انسان حقيقية".

 واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايمانويل نحشون لوكالة فرانس برس هذا القرار، مشيرا إلى أن هيومن رايتس ووتش "أظهرت مرارا وتكرارا انها منظمة منحازة بشكل اساسي ومعادية لاسرائيل مع اجندة عدائية واضحة".

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