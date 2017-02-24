حزب العمال البريطاني يفوز بانتخابات تشريعية جزئية في معقل بريكست

فاز حزب العمال البريطاني الجمعة في انتخابات تشريعية جزئية على حزب يوكيب المناهض لأوروبا، في مدينة ستوك أون ترنت في وسط المملكة، والتي تعتبر "عاصمة بريكست".

وحصل مرشح حزب العمال غاريث سنيل على 7853 صوتا في مقابل 5233 لبول ناتول زعيم يوكيب.

ووضع ناتول (40 عاما)، الذي خلف في تشرين الثاني 2016 نايغل فاراج على رأس يوكيب، مصداقيته على المحك في هذه الانتخابات.

أما نتائج الانتخابات الجزئية الأخرى، التي تجري في كوبلاند، وهي منطقة ريفية على الساحل الشمالي الغربي، فيتوقع أن تصدر في وقت لاحق الجمعة، حيث يتنافس حزب العمال مع حزب المحافظين الذي عزز قاعدته المحلية في السنوات الاخيرة.