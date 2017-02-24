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وزارة العدل الاميركية تلغي امرا اصدره اوباما للحد من استخدام السجون الخاصة

publishing date: 24/02/2017 01:20:01
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وزارة العدل الاميركية تلغي امرا اصدره اوباما للحد من استخدام السجون الخاصة
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الغت وزارة العدل الاميركية توجيهات اصدرتها ادارة الرئيس السابق باراك اوباما للحد من سجن المحكومين الفدراليين في سجون خاصة، في خطوة تشير الى مواصلة حكومة الرئيس الاميركي الحالي دونالد ترامب الغاء اجراءات اساسية اتخذتها الادارة السابقة.

 واعلن وزير العدل الجديد المحافظ جيف سيشنز في رسالة وجهها الى رئيس ادارة السجون الثلاثاء ونشرت الخميس "الغاء" امر صدر في آب 2016 عن الحكومة السابقة ويحمل عنوان "تقليص استخدام السجون الخاصة".

 وكانت الادارة السابقة قررت الاستغناء تدريجيا عن استخدام هذه السجون بسبب المشاكل التي سجلت في داخلها.

وقد استندت في قرارها الى تقرير رسمي وجه انتقادات حادة الى السجون الخاصة التي قال انها تشهد مزيدا من نقص اجراءات السلامة واعمال العنف ولا تؤمن بدرجة كافية فرص اعادة دمج السجناء في المجتمع.

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