توقيف شخصين في السنغال يشتبه بأنهما من الارهابيين الأجانب

ألقت السلطات السنغالية القبض على اثنين يشتبه بأنهما من الارهابيين الأجانب أحدهما كان على اتصال بالعقل المدبر لهجوم على فندق في ساحل العاج قبل عام.



واوضح المتحدث باسم الشرطة هنري سيسيه ان عملية نفذت في دكار يوم الخميس أدت إلى توقيف ولد سيدي محمد دينا من مالي بينما كان يحاول مغادرة منزل، وكان في السنغال منذ شهر.

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وألقت السلطات القبض أيضا على شخص يشتبه بأنه ارهابي آخر من موريتانيا أثناء محاولته استقلال حافلة إلى غامبيا. ولم توجه للاثنين أي اتهامات حتى الآن.



واشار المتحدث باسم الشرطة الى ان دينا كان على اتصال بولد نوايلي وهو نفس الشخص الذي خطط للهجوم على فندق غراند باسام في ساحل العاج.

