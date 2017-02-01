أسرار الصحف 24- 02-2017

النهار

تدخل سوري ...

لوحظ حضور السفير البابوي في سوريا إضافة إلى نظيره اللبناني اجتماع مصالحة بين أحد البطاركة ومطارنته.

التحويلات باقية ...

تبيّن أن نسبة تراجع تحويلات اللبنانيّين المغتربين لم تتجاوز الـ 2 في المئة العام الماضي.

التجديد لسلامة؟ ...

قال مسؤول مصرفي في مجلس خاص إن تطوّرات لجمت حملة دعم التجديد أو التمديد لحاكم مصرف لبنان.

وضع الكهرباء ...

سخر كثر عبر مواقع التواصل من قول وزير أن اللاجئين جعلوا التغذية بالكهرباء تتراجع ساعات يومياً علماً أن لا تحسينات طرأت على المعامل أو الشبكات.

المستقبل

إنّ دوائر القصر الجمهوري متفائلة بولادة قانون جديد للانتخاب بحكم تعديل مواقف بعض الكتل النيابية من التحفّظ إلى الموافقة على بحث صيغ توافقية لقانون مختلط مثل "اللقاء الديموقراطي" وكتلة "الوفاء للمقاومة".

اللواء

فوجئ رجال أعمال بكلام صريح من مسؤول رفيع بضرورة فرض ضريبة طفيفة على بعض أرباحهم المرتفعة.

يشكو وزير تسلم حديثاً وزارة خدماتية من "حجم الفوضى" الذي خلفه سلفه في الوزارة، وصعوبة إصلاح ما أفسده الدهر.

لا يتردَّد قطب سياسي من ترداد الكلام أن قانون الانتخاب يحتاج إلى "منجّم مغربي" لمعرفة مصيره!!

الجمهورية

قرأت أوساط سياسية في زيارة مسؤول أجنبي رفيع الى منطقة حدودية إستمرار دعم بلاده لأمن لبنان على رغم التصريحات السياسية النارية.

أبدى وزير سابق تشاؤمه الشديد واصفاً الأمور بالمُعقّدة على كل الأصعدة.

أكد مسؤول روحي في البقاع على أن جهات نافذة لا توافق على آلية إختيار مرشح لمقعد طائفتنا على رغم كل علامات الإنفتاح التي تبديها تجاهنا.

البناء

قالت مصادر متابعة لمحادثات جنيف بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة إنّ قبول جماعة الرياض بمشاركة متوازنة في وفد موحد لا يعود لهم وحدهم فيه القرار وتشترك فيه منصتا القاهرة وموسكو يؤكد أنّ التهديد بالبدء بمن حضر في المفاوضات قد شكل سلاحاً لم يستعمله المبعوص الأممي ستيفان دي ميستورا من قبل، وأنّ التهاون السابق هو الذي تسبّب بعناد جماعة الرياض وشعورها بالقدرة على الابتزاز واعتبرت المصادر أنه يتوقف على سلوك دي ميستورا نجاح وفشل المفاوضات.