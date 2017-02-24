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وزارة الخزانة الاميركية تدرج قياديين من فتح الشام على لائحة العقوبات

publishing date: 24/02/2017 02:24:56
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وزارة الخزانة الاميركية تدرج قياديين من فتح الشام على لائحة العقوبات
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ادرجت الولايات المتحدة الخميس اثنين من قياديي جبهة فتح الشام في سوريا على لائحتها السوداء للعقوبات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان فرض عقوبات مالية ضد "مسؤولين اثنين في جبهة النصرة" التي غيرت اسمها العام الماضي الى "جبهة فتح الشام".

 واوضحت الوزارة في بيان ان اياد نظمي صالح خليل كان قبل عام "الرجل الثالث في قيادة جبهة النصرة" و"امير" المنطقة الساحلية في هذا التنظيم.

واضافت انه قام قبل ذلك "بتأهيل عناصر امن واستخبارات جبهة النصرة مسؤولين عن اغتيالات وادارة سجون عرفت بممارسة التعذيب فيها، وشجع على نهب آليات وممتلكات اعضاء الجيش السوري الحر".

     

اما الرجل الثاني فهو بسام احمد الحصري المتهم بانه كان لفترة طويلة صلة الوصل بين جبهة النصرة وتنظيم القاعدة و"امير" جبهة النصرة في درعا.

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