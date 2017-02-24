قتلى في انفجار قرب "الباب"...الجيش التركي: عملية "درع الفرات" حققت أهدافها

قتل جنديان تركيان واصيب آخرون في اعتداء انتحاري في مدينة الباب، معقل تنظيم الدولة الاسلامية الذي استعادته فصائل المعارضة السورية الخميس، كما اعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم.



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وقال يلديريم: "وقع اعتداء انتحاري ضد عسكريينا الذين كانوا يقومون بدورية على مدخل الباب، وسقط لنا قتيلان وجرحى وذلك بعد ساعات على مقتل 42 شخصا في تفجير انتحاري في هجوم اخر قرب هذه المدينة. وقال يلديريم: "وقع اعتداء انتحاري ضد عسكريينا الذين كانوا يقومون بدورية على مدخل الباب، وسقط لنا قتيلان وجرحى وذلك بعد ساعات على مقتل 42 شخصا في تفجير انتحاري في هجوم اخر قرب هذه المدينة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد اعلن ان انفجار سيارة مفخخة استهدف مقاتلي معارضة يحاربون داعش في قرية قرب مدينة الباب، مما أسفر عن مقتل نحو 41 شخصا بينهم 35 مدنيا وإصابة عشرات آخرين .

وذكر المرصد أن الانفجار هز "مقري المؤسسة الأمنية والمجلس العسكري" في قرية سوسيان التي تقع خلف خطوط مقاتلي المعارضة على بعد نحو ثمانية كيلومترات شمال غربي الباب .

الجيش التركي يؤكد السيطرة الكاملة على الباب السورية

الى ذلك، أكد الجيش التركي أن مقاتلين من المعارضة السورية انتزعوا السيطرة الكاملة على جميع أحياء مدينة الباب السورية من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية في تقدم كبير في حملة أنقرة ضد المتشددين.

وذكر الجيش في بيان إن عمليات البحث عن الألغام والقذائف غير المنفجرة وإزالتها لا تزال جارية.

هذا وأعلن خلوصي آكار رئيس هيئة أركان الجيش التركي إن عملية "درع الفرات" التي تقودها بلاده في شمال سوريا وبدأت قبل ستة أشهر حققت أهدافها في أعقاب السيطرة على مدينة الباب السورية.