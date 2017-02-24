ارتفاع بدرجات الحرارة...وامطار الاسبوع المقبل

لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط يتاثر بمرتفع جوي يؤدي الى استقرار بالأحوال الجوية في لبنان في الأيام المقبلة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة بدءا من يوم غد السبت، واحتمال عودة الامطار منتصف الاسبوع المقبل.

الجمعة 24 شباط:

طقس مستقر مشمس عموما مع بعض السحب واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٧ درجة.

السبت 25 شباط:

طقس مستقر مشمس عموما مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٩ درجة.

الاحد 26 شباط:

طقس مستقر مشمس عموما مع بعض السحب المرتفعة خاصة بعد الظهر مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢١ درجة.