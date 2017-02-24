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24 شباط 2017
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صدمة تلو الأخرى.. فتاة عربيّة تتّهم سعد المجرد بالإغتصاب للمرّة الثالثة!

publishing date: 24/02/2017 05:43:41
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صدمة تلو الأخرى.. فتاة عربيّة تتّهم سعد المجرد بالإغتصاب للمرّة الثالثة!
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بعد أشهرٍ من سجنه بسبب دعوى تقدّمت بها الفتاة الفرنسيّة لورا بريول ضدّه بتهمة الإغتصاب، يواجه الفنان المغربي سعد المجرد إتهامات جديدة بالإعتداء على فتاة مغربيّة تحمل الجنسيّة الفرنسيّة.
في التفاصيل، نشرت صحيفة Le Parisien الفرنسيّة أن السلطات الفرنسيّة قد حقّقت في 14 شباط الجاري مع الفنان سعد المجرد بتهمة الاغتصاب والإعتداء الجنسي على فتاة مغربية في ربيع عام 2015. وقد أشارت الفتاة الشابة أن الإعتداء حصل حين كانت تقضي عطلتها آنذاك في الدار البيضاء بالمغرب.
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يُذكر أنها المرة الثالثة الّتي يواجه فيها سعد المجرد هذه الإتهامات بعد إدعاءات الفتاتين الأميركيّة والفرنسيّة.
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