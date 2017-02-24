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24 شباط 2017
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هل تفرض عقوبات جديدة على سوريا لاستخدامها الاسلحة الكيميائية؟

publishing date: 24/02/2017 06:17:18
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هل تفرض عقوبات جديدة على سوريا لاستخدامها الاسلحة الكيميائية؟
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رجح دبلوماسيون أن يصوت مجلس الامن الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على سوريا بسبب استخدام الاسلحة الكيميائية، لكن روسيا قد تستخدم حق النقض. 

وتسعى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الى فرض حظر على بيع مروحيات لسوريا وعقوبات على أحد عشر سورياً وعشر شركات مرتبطة بهجمات كيميائية في الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات

ويأتي الإجراء بعدما خلص تحقيق مشترك للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى ان الجيش السوري شن هجمات كيميائية في ثلاث قرى في العامين 2014 و 2015.

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