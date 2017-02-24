طريقة جديدة للاحتيال... يتعمد السقوط امام السيارات

بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الاشخاص المجهولين يقوم بالتعرض بالضرب والشتم لسيدة في محلة مار الياس وابتزازها ماديا، تمكنت مفرزة إستقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت أمس من توقيف المشتبه به ح. ل.(مواليد 1995، لبناني).

وتبين أن الموقوف يقوم بإبتزاز المواطنين عن طريق تعمد الوقوع أمام سياراتهم بواسطة دراجته الآلية ثم يتهمهم أنهم قاموا بصدمه، وكانت آخر عملية قام بها الإعتداء على السيدة المذكورة.

كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم صادرة عن المحكمة العسكرية تقضي بحبسه سنة وشهر بجرم معاملة بالشدة.

وتطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين والمقيمين الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور إلى فصيلة المصيطبة أو الإتصال.