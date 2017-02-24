ترامب: قدرات التسلح الأميركية تراجعت

عبّر الرئيس الاميركي دونالد ترامب لأول مرة منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة عن تفضيله لحل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه كشف في الوقت نفسه إنه سيرضى بأي حل يسعد الجانبين.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، أكد ترامب أنه يريد أن تكون ترسانة الولايات المتحدة النووية هي "الأكثر تفوقا"، مشيرا إلى أن قدرات التسلح الأميركية تراجعت.

وقال ترامب:"أنا أول من يود ألا يملك أحد أسلحة نووية. لكننا لن نتأخر أبدا عن أي دولة حتى وإن كانت دولة صديقة. لن نتخلف أبدا في مجال القوة النووية".