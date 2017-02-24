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مشترك "Arab Idol" اليمني عمّار محمد: "يقولون إنني المرشّح الأقوى للفوز"... ولكن

publishing date: 24/02/2017 07:16:54
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مشترك &quot;Arab Idol&quot; اليمني عمّار محمد: &quot;يقولون إنني المرشّح الأقوى للفوز&quot;... ولكن
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مع وصول برنامج "Arab Idol" إلى النهائيات حيث سيُتوّج غداً أحد المشتركين الثلاث الذين وصلوا إلى مرحلة النهائيات وهم يعقوب شاهين وأمير دندن من فلسطين وعمّار محمد من اليمن، كان لعمّار محمد حديث لمجلّة "سيّدتي" قال فيه "كلّهم يقولون انّي المرشّح الأقوى للفوز هذا العام".
وتابع عمّار محمّد حديثه "عندما أدخل إلى صفحتي على مواقع التواصل الإجتماعي، ألاحظ هذا الأمر، والجميع يقول لي: عمّار أنت اراب ايدول، وعندما تدخل لصفحات زملائي تلاحظ الأمر نفسه، فبالنهاية لا يمكنك أن تخمّن من سيفور، وكلّ مشترك لديه جمهوره ويتمنون فوزه باللقب".
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وعن قلبه، يقول الشاب اليمنيّ "قلب عمّار مشغول بزوجتي وبأولادي، وعلاقتي بجمهوري جيّدة وأحبّ الجميع"، ويعترف "نعم أنا خجول مع الجنس الناعم خصوصاً، وبدأت أتأقلم مع هذا الموضوع".
يُذكر أن Arab Idol سيُعرض الليلة بحلقته ما قبل الأخيرة الساعة 9.30 مساءً على LBCI وغداً الحلقة الختامية الساعة 8.30 مساءً على LBCI.
لقراءة المقابلة كاملةً، إضغط هنا.
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